“30 Ağustos, Milletimizin Kararlılığının En Büyük Göstergesidir”



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin zaferle taçlandığı 30 Ağustos 1922, tarihe altın harflerle yazılan şanlı bir kahramanlık destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu kutlu zafer, milletimizin vatan sevgisi, inancı ve kararlılığıyla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en büyük göstergesidir.



30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin istiklalinden ve istikbalinden asla ödün vermeyeceğinin ilanıdır. Bu anlamlı gün, geçmişimizi anmamızı sağlamakla kalmayıp geleceğe dair sorumluluklarımızı da bizlere hatırlatmaktadır. Gelecek nesillerin bu ruh ve şuurla yetişmesi, zaferlerimizin kalıcı teminatı olacaktır.”



“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Millî ve Manevi Değerleri Önemsiyor”



Tosun, Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim vizyonuna da değinerek, “Tam da bu hedeflerin odağında, Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve geçen yıldan itibaren uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerimizi yalnızca akademik başarıya değil; aynı zamanda millî ve manevi değerlerimize bağlı, çağın gerekliliklerine uyumlu, özgüvenli ve üretken bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır” dedi.



“Azimle Çalışmaya Devam Edeceğiz”



Adıyaman eğitim camiası olarak bu bilinçle çalışmaya devam edeceklerini belirten Tosun, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi hem bilgiyle donatmaya hem de vatanına, milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmeye kararlıyız. Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı daha ileriye taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Şehitlerimizi Rahmetle, Gazilerimizi Şükranla Anıyorum”



Tosun, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

