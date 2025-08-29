“Ailenin Omzu, Evladın Gücüdür”



Depremin yaralarını birlikte sarmaya çalışan Adıyamanlı ailelerin hayata tutunma çabası, spor sahalarındaki başarılarla taçlandı. Çocuklarının kazandığı şampiyonluklarla gururlanan anne ve babalar, umut dolu gözleriyle aile desteğinin önemini bir kez daha gösterdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, ziyaretlerde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Deprem sonrası zor günler yaşamış ancak aileleriyle birlikte yeniden hayata tutunan ailelerin çocukları sporla güçlenip geleceğe umutla bakıyor. Onların spor hayatındaki en büyük destekçileri, fedakâr aileleri. Biz de bu anne babaları yalnız bırakmadık, yetiştirdikleri kıymetli evlatlardan dolayı kendilerini tebrik ettik.”



Adıyamanlı Minik Şampiyonlar

Türkiye şampiyonluğu kazanan sporcular ve dereceleri şöyle sıralandı:



Şerif Ali Danış – U10, 38 kg, Güreş Türkiye Şampiyonu

Abdulfettah İdacı – U11, 30 kg, Güreş Türkiye Şampiyonu

Mehmet İdacı – U12, 34 kg, Güreş Türkiye Şampiyonu



Her bir şampiyonun arkasında, çocuklarının hayallerine inanan ve onları en zor anlarında dahi yalnız bırakmayan ailelerin fedakârlıkları yer aldı.



Hem Kutlama Hem Teşekkür

Ziyaretlerde hem sporcuların başarıları kutlandı hem de aile bağlarının, spordaki kararlılık ve disiplinin temel taşı olduğu vurgulandı. Sporcuların ailelerine teşekkür edilerek, şampiyon evlatların gelecekte de Türk bayrağını gururla dalgalandırmaları için başarı dilekleri iletildi.



Kaynak : PHA