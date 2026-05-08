TBMM Genel Kurulunda, Depremlerden etkilenen yerlerdeki hak sahiplerine yönelik düzenlemeler de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde hak sahiplerine yönelik önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı.

Doç. Dr. Resul Kurt, Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, deprem bölgesindeki hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilememesi, bu desteklere ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz uygulanamamasının amaçlandığını söyledi.

Kurt, yapılan düzenleme ile yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapıların yeniden inşa sürecinin hızlandırılmasının, yapılaşma ve yerleşme faaliyetlerinin önünün açılmasının, kamu düzeni ile günlük yaşamın olağan akışının sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, ilgili hüküm kapsamında verilecek hibe ve kredilerin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle karşılanacağını belirterek, bu kapsamda verilen hibe ve kredilerin alacağın devrine, temlikine ve takasa konu edilemeyeceğini, rehnedilemeyeceğini, teminat gösterilemeyeceğini, hak sahibi ya da müteahhidin borçlarından dolayı hiçbir suretle haczedilemeyeceğini, üzerine ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz konulamayacağını ve iflas masasına dahil edilemeyeceğini kaydetti.

Doç. Dr. Resul Kurt, yapım işinin tamamlanmasının ardından, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında anahtar teslimi yapılanlar hariç olmak üzere Hazine adına tescil olunan hisselerin maliklerine, ilgili hükme göre oluşturulan cetvel uyarınca belirlenen bağımsız bölümlerini teslim almaları için tebligat yapılacağını söyledi.

Kurt, tebligatta belirtilen süre içerisinde teslim alınmaması halinde maliklerin üzerindeki hakkının sona ereceğini, bu bağımsız bölümlerin Hazine tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığına bedelsiz devredileceğini, Başkanlığın ise bu bağımsız bölümleri rayiç bedeli üzerinden Devlet İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutarak Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına gelir kaydedilmek üzere satışa ya da Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen uygulamalarda değerlendirmeye yetkili olacağını açıkladı.

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, ilgili hüküm uyarınca hibe ve kredi destekleri ile üzerinde konut, iş yeri ve ahırlı konut yapılan yüzölçümü en fazla 1000 metrekare olarak belirlenen taşınmazların Hazine tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığına bedelsiz devredileceğini belirtti.

Kurt, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına devrolunan taşınmazların rayiç bedelin yarısı üzerinden peşin ya da yüzde 10'u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitle faizsiz şekilde satılabileceğini, satış bedelinin tamamının ödenmesinin ardından hak sahiplerine kullandırılan kredi miktarının iki katı kadar tutarda birinci derece birinci sıradan istifade hakkı ile Hazine lehine ipotek tesis edilerek tapu devrinin gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Resul Kurt, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında hak sahiplerine teslim edilmek üzere veya hibe ve yapım kredisi destekleriyle yapılacak konut, iş yeri, samanlık ve ahır gibi tesislerin yapımına ilişkin tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk, tescil ile yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat işlemlerinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde maliklerin tamamının muvafakati yerine hisseleri oranında salt çoğunluğun alacağı karara istinaden yürütülebileceğini söyledi.

Kurt, Mera Kanunu kapsamındaki yerlerde köy yerleşik alanı içinde veya dışında bulunan yapıları hasar gören hak sahibi afetzedeler ile Hazine mülkiyetindeki veya tespit harici alanlardaki yapıları zarar gören hak sahiplerinin yapılarının, bulundukları yerde yeniden inşası kaydıyla tevhit, ifraz, alan düzeltme, ihdas, terk, tahsis değişikliği ve idari yoldan tescil işlemlerinin diğer kanunlardaki şart ve kısıtlamalara bağlı olmaksızın resen yapılabileceğini belirtti.

AK Parti'li Doç. Dr. Resul Kurt, Hazine adına tescil olunan ve Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, hak sahiplerine teslim edilmek üzere konut, iş yeri, samanlık ve ahır gibi tesisler inşa edilen alanların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına resen tahsis edilerek tasarrufuna bırakılacağını ifade etti.

Doç. Dr. Resul Kurt, söz konusu düzenlemelerin deprem bölgesindeki hak sahiplerinin korunması, yeniden inşa sürecinin hızlandırılması, yapılaşma süreçlerinin kolaylaştırılması ve vatandaşların güvenli yaşam alanlarına daha hızlı kavuşmasının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak : PERRE