“Dün Meclis’te Konuşuyordun, Bugün Sorunun Kaynağısın”



Milletvekili Kurt, Belediye Başkanı Tutdere’nin geçmişte TBMM’de su sorununu sık sık gündeme getirdiğini hatırlatarak, bugünkü tabloyu eleştirdi: “Sayın Tutdere dün Meclis’te kürsüden sürekli su sorununu anlatıyordu. Bugün ise bu sorunun bizzat kaynağı oldu. Depolar dolu ama dağıtımı yapamıyorlar. Halkımız susuzken, belediyenin elindeki suyu vatandaşa ulaştıramaması tam anlamıyla beceriksizliktir. Depremin en ağır döneminde bile bu şekilde susuzluk yaşanmadı.”



“İBB’den Aldığınız Destek Nerede?”



Resul Kurt, Tutdere’ye seçim sürecinde dile getirdiği CHP’li belediyelerden destek söylemi üzerinden de yüklendi: “Seçim öncesi CHP'li belediyelerden destek alacağınızı söylediniz. Nerede o destek? Neden İSKİ’den bir ekip gelip bu dağıtım sorununu çözmüyor? Deprem sonrası su şebekesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi desteği ile onarılmış ve devreye alınmıştı. Bugün halkımız tanker peşinde koşarken siz seyretmekle yetiniyorsunuz. Adıyaman bu ihmalkârlığı hak etmiyor.”



“DSİ Projesi Devam Ediyor”



Kurt, hükümetin Devlet Su İşleri (DSİ) aracılığıyla yürüttüğü Atatürk Barajı’ndan Adıyaman’a içme suyu getirilmesi projesine de değindi: “Adıyaman’ın su sorununu kökten çözecek proje hızla sürdürülüyor. Bu proje tamamlandığında Adıyaman’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacı güvence altına alınacak. Devletimiz üzerine düşeni yapıyor, asıl sorun belediyenin mevcut kaynakları bile yönetememesidir.”



“Vatandaş Çile Çekiyor”



Adıyamanlıların tankerlerle ve bidonlarla su taşımak zorunda bırakıldığını belirten Kurt, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti: “21. yüzyılda Adıyamanlı hemşehrilerimizin musluktan su almak yerine, tankerlerden bidonla su taşımak zorunda bırakılması utanç vericidir. Depolar dolu ama beceriksiz yönetim yüzünden halkımız mağdur ediliyor. Bu vatandaşı susuz bırakma sadece Adıyaman'da değil, birçok CHP’li belediyede de yaşanıyor. Türkiye’nin farklı illerinde de aynı şikayetleri duyuyoruz.”



“Tasarruf Çağrısı Ama Sorumluluk Belediyede”



Kurt, vatandaşlara da suyu dikkatli kullanmaları çağrısında bulunarak, asıl sorumluluğun belediyede olduğunu vurguladı: “Su, en kıymetli hazinemizdir. Hepimizin bu dönemde daha dikkatli olması, suyu boşa akıtmaması gerekir. Ancak altını çiziyorum: asıl sorumluluk depoları doldurup musluklara suyu ulaştıramayan belediyededir.”



“Takipçisi Olacağız”



Milletvekili Kurt, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Adıyaman halkı susuzluğun değil, hizmetin en iyisine layıktır. Bizler hem DSİ projelerinin hızla tamamlanması, hem de mevcut suyu dağıtamayan beceriksizliklerin ortadan kalkması için konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Kaynak : PHA