Adıyaman AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin yayımladığı mesajında, 30 Ağustos’un yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin abideleşmiş sembolü olduğunu açıkladı.

Milletvekili Resul Kurt açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan büyük zafer; milletimizin azim ve inancının, birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, istiklal ve hürriyet uğruna canını ortaya koyarak, bu topraklarda hiçbir gücün milletimizin iradesinden üstün olamayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.”

“30 Ağustos Zaferi, sadece bir askeri zafer değil; aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının, vatan sevgisinin, kararlılığının ve sarsılmaz iradesinin tarihe nakşedildiği bir dönüm noktasıdır. Bu şanlı zafer, Cumhuriyetimizin temellerini atmış, milletimize bağımsız ve özgür bir geleceğin kapılarını aralamıştır.”

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü, daha müreffeh ve daha adil bir geleceği inşa etme gayretindeyiz. Bugün ülkemizin dört bir yanında yükselen yatırımlar, gerçekleştirilen reformlar ve milletimizin her alanda artan gücü, 30 Ağustos ruhunun hala diri olduğunun en somut göstergesidir. Bizler de AK Parti olarak, milletimizin emanetini omuzlarımızda taşımanın bilinciyle; ülkemizi yarınlara hazırlamak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.”

“Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor; milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde nice zaferler ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum.”

Kaynak : PHA