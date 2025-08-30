Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Besni-Gölbaşı karayolu üzerinde meydana geldi. Oyalı köyü yakınlarında Mustafa Başözmen idaresindeki 06 BEV 753 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Mustafa Başözmen ile otomobilde bulunan Harun Abdullahoğlu, İbrahim Işık, Mustafa Yazıcı ve Kurtuluş Bulut yaralandı.

