Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar, mülakat sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

Bakanlık, itiraz sürecine ilişkin de bilgilendirmede bulundu. Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını yapmak isteyen adaylar, 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açılacak “İtiraz Başvuru Modülü”nden elektronik olarak yapabilecek. Sonuçlara ilişkin itirazlar ise, 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanı millî sporculara ayrıldığı, 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 adayın sözlü sınava katılmaya hak kazandığı ve bu adaylardan 30 bin 850'si sözlü sınavlara katılım sağlayarak katılım oranının %88,44 olduğu bildirildi.

MEB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasını müteakiben sözlü sınav süreci başlamıştır. Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinde başlamış ve 20 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştır.

Sözlü sınavlarda adaylar ve görevlilerin isimleri gizli tutulmuş, süreç kamera ile kayıt altına alınmış, sorular elektronik kura ile adaylar tarafından belirlenmiş, detaylı puanlama anahtarları ile değerlendirme yapılmıştır.

Bu çerçevede;

1. Öncelikle adaylara alanlara yönelik "2024-2025 eğitim öğretim yılına ait konu/kazanım başlıklarından soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracaklarını anlatan bir rehber" hazırlanmış olup bu rehber, 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmıştır.

2. Mevzuat gereği adaylara;

Eğitim bilimleri alanından 1,

Genel kültür alanından 1,

Kendi alanı ile ilgili 1 olmak üzere toplam 3 soru sorulmuştur.

3. Sorular, komisyondan bağımsız olarak salona girişlerini müteakip bizzat adaylar tarafından elektronik kura ile belirlenmiştir. Bu sorular dışında komisyon üyelerince adaya başkaca hiçbir soru sorulmamıştır.

4. Adayların sorulara sözlü olarak verdiği cevaplar değerlendirmeye alınmıştır. Adaylara, bu sözlü cevaplarını istemeleri hâlinde soru-cevap kâğıdına kendi el yazıları ile yazabilecekleri söylenmiş ve adaylar kura sonucu çektikleri soru kâğıdını altına yazdıkları cevaplarıyla birlikte imzalamıştır.

5. Sözlü sınav süreci, görüntü ve ses kaydı olacak şekilde kamera ile kayıt altına alınmıştır.

6. Sözlü sınav esnasında adayın elektronik kura ile belirlediği sorulara ilişkin cevap anahtarı ile verilen cevapta hangi hususların vurgulanacağı, eş zamanlı olarak yine dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına da yansımıştır. Komisyon üyeleri, puanlamaları kendilerine verilen ve adaylara da açıklanan duyuru ve rehberde yer alan kriterlere göre yapmışlardır.”

Kaynak : PHA