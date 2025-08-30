Alınan bilgiye göre olay, önceki gün gece saatlerinde Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Kamil Numan (23) isimli yabancı uyruklu genç, bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kamil Numan için olay yerine sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamil Numan, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kamil Numan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda Kamil Numan’ın ölümüne sebep olan F.I. (22) ve S.I. (18) tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.I. (22) ve S.I. (18) mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA