AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Zirai Don Komisyon Üyesi Hüseyin Özhan, Adıyaman'da zirai don felaketinden etkilenen 9 bin 759 çiftçiye toplam 601 milyon TL'lik destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Milletvekili Özhan, 'Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, kentimizde zirai dondan zarar gören 9 bin 759 üreticimiz için hazırlanan destek paketini iki aşamalı olarak banka hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli şekilde yapılmaktadır' dedi.

Ödeme Takvimi Açıklandı

Özhan, ödemelerin takvimini şu şekilde duyurdu:

T.C. kimlik numarası son hanesi 4 ve 6 ile biten çiftçilerimizin ödemeleri 20 Ekim 2025 Pazartesi saat 18.00'den itibaren, T.C. kimlik numarası son hanesi 0 ve 2 ile biten çiftçilerimizin ödemeleri ise 24 Ekim 2025 Cuma saat 18.00'den itibaren yapılacak.

149 Bin Dekar Alanın Zararı Karşılanıyor

Milletvekili Özhan, 'Kentimiz genelinde toplam 149.423 dekar alanda meydana gelen don zararını karşıladığımız bu destekle, özellikle badem, Antepfıstığı, kayısı, ceviz ve elma gibi ilimizin ana geçim kaynaklarında yaşanan ürün kayıplarını gidermeye çalışıyoruz. Destekten faydalanan diğer ürünler arasında armut, erik, kiraz, üzüm, şeftali ve nektarin de yer alıyor' ifadelerini kullandı.

İlçelere Göre Ödeme Tutarları

Adıyaman genelinde zirai dondan etkilenen ürünler için yapılacak ödemeler ilçelere göre şöyle:

Gölbaşı: 381.940.653,69 TL

Besni: 155.210.283,63 TL

Tut: 30.203.862,20 TL

Sincik: 12.754.947,48 TL

Kahta: 8.201.906,64 TL

Merkez: 7.704.527,95 TL

Çelikhan: 3.864.418,51 TL

Gerger: 1.270.676,18 TL

'Hayati Önem Taşıyor'

Milletvekili Özhan desteğin önemine dikkat çekerek, 'Bu destek, bölgemiz çiftçisi için hayati önem taşımaktadır. Zirai don afeti özellikle meyve çiçeklenme dönemine denk gelmesi nedeniyle bu yılki rekolteyi olumsuz etkilemişti. Devlet desteğimiz çiftçilerimiz için adeta bir 'can suyu' niteliği taşımaktadır' dedi.

'Üreticimizin Yanındayız'

Milletvekili Özhan, açıklamasını şöyle tamamladı:

'Üreticimizin her zaman yanındayız. Zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilerimizin yaralarını sarmak için bu destekleri önemle hayata geçiriyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Ödemelerimiz hafta boyunca kademeli olarak hesaplara yansımaya devam edecektir.'

Kaynak : PERRE