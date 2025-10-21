Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki rögar ve yağmur suyu bacalarında tıkanma riskini önlemek amacıyla temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler, özellikle yoğun risk taşıyan bölgelerde çamur, yaprak ve katı atıkları temizleyerek yağmur sularının tahliyesinin önünde engel oluşturabilecek unsurları kaldırıyor. Bu sayede yağışlı günlerde oluşabilecek su birikintileri ve taşkınların önlenmesi hedefleniyor.

Başkan Tutdere: 'Altyapıyı Yağışlara Hazır Hale Getiriyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamasında, 'Kentimizin altyapı sistemini yağışlara hazır hale getirmek için ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, rögar ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor' dedi.

Başkan Tutdere ayrıca vatandaşların kış aylarında olumsuz durumlarla karşılaşmaması için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı:

'Hedefimiz, vatandaşlarımızın kış aylarında su baskınları gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamasıdır. Bu doğrultuda belediye olarak sahadayız ve üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE