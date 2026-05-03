AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda basının demokratik toplumlar için taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özhan, basının kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, özgür ve sorumlu basın anlayışının demokrasinin gelişimine katkı sağladığını belirtti. Basın mensuplarının toplum adına görev yaptığını dile getiren Özhan, gazetecilerin her şartta görevlerini sürdürdüğünü ve bu çabanın kamuoyunun bilgiye ulaşmasında önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Açıklamada, basının halkın haber alma hakkı açısından taşıdığı rol ile gazetecilerin çalışma koşullarına dikkat çekildi.'Halkın Haber Alma Hakkının Teminatıdır'

Milletvekili Özhan, 'Basın; halkın haber alma hakkının en önemli teminatıdır. Özgür, tarafsız ve sorumlu bir basın anlayışı demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.' dedi.

'Basın Mensupları Toplumun Sesi'

Basın çalışanlarının toplum adına önemli bir görev yürüttüğünü vurgulayan Milletvekili Özhan, 'Görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarımız, toplumun sesi ve vicdanı olmaya devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özhan'dan Gazetecilere 'Teşekkür' Mesajı

Gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını belirten Milletvekili Özhan, 'Gece gündüz demeden çalışan, doğru ve güvenilir haberi kamuoyuna ulaştırmak için emek veren tüm gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum' dedi.

'Hayatını Kaybeden Basın Mensupları Anıldı'

Milletvekili Özhan, mesajının sonunda 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayarak, hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle andı.

