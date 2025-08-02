İnşaat sahasında inceleme ve istişare



Ziyarette devam eden inşaat çalışmalarını yerinde gören Özhan, şantiye alanında çalışanlarla sohbet etti. Sanayi alanında yürütülen yatırımların bölgesel kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Özhan, projeye destek verdiklerini belirtti.



“337 iş yerinden oluşacak, istihdama ve üretime önemli katkı sağlayacak bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” diyen Özhan, sanayi altyapısının güçlenmesinin Kahta'nın ekonomik vizyonunu genişleteceğini ifade etti.



Başkan Karayıldız: Sanayi esnafının ihtiyaçlarına cevap verecek



Kooperatif Başkanı Murat Karayıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, proje hakkında şu bilgileri verdi:



“130 dönüm arazi üzerine kurulan Kahta Mega Karma Küçük Sanayi Sitesi, toplamda 337 iş yerinden oluşacak. İlçemizdeki sanayi esnafının mevcut ihtiyaçlarına cevap verirken, üretim kapasitesini artırarak ekonomik ve sosyal gelişime doğrudan katkı sağlayacak. Sanayi sitesinin Kahta’nın ticari ve üretim altyapısına yeni bir ivme kazandırmasını diliyoruz.”



Sanayiye destek, istihdama katkı



Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, ziyaret sırasında Kooperatif Başkanı Murat Karayıldız’a plaket takdim etti. Bölge esnafının kalkınması için bu tür yatırımların hayati önemde olduğunu vurgulayan Özhan, sanayi sektörünü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



Ziyaret, yerel paydaşların desteği ve yatırımla birlikte Kahta’nın sanayi sektöründe daha güçlü bir konuma ulaşacağı mesajı ile sona erdi.

Kaynak : PHA