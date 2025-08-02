STK’larla istişare: Ortak akıl ve birlikte inşa vurgusu



AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından Erzurum’da düzenlenen STK İstişare Toplantısı’na katılan Doç. Dr. Resul Kurt, burada bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya katılan STK’lar, görüş ve önerilerini paylaşarak sürecin güçlenmesine katkı sundu.



Toplantı sonrası konuşan Kurt, “İstişare; ortak aklın sesi, birlikte inşa edilen geleceğin adıdır. Milletimizin yarınlarını birlikte planlamak ve daha güçlü adımlar atmak için sahada, gönülde ve istişarede bir aradayız” dedi.



Doğu Anadolu Bölgesi buluşması



Erzurum programı çerçevesinde AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları temsilcilerinin de katılımıyla Doğu Anadolu Bölgesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanları Toplantısı yapıldı. Bölgedeki teşkilatların değerlendirme ve önerileriyle geleceğe dönük planlamalar ele alındı.



Milletvekili Kurt, ev sahipliği için AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Başkan Yardımcısı Murat Anatepe ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.



6 Şubat depremleri için Erzurum’a teşekkür



Erzurum temaslarında 6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman’a yapılan yardımları da hatırlatan Kurt, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarını unutmadıklarını vurguladı. “Gönül birliği her zaman hafızalarımızda yer alacaktır. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Halk Pazarı açılışına katıldı



Kurt, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Halk Pazarı Demirciler Şubesi’nin açılışına da katıldı. Açılışta İl Başkanı Küçükoğlu ve il protokolü de yer aldı. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere erişimi kolaylaştıran projenin, vatandaşların bütçesine katkı sağlayacağını belirten Kurt, Başkan Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür etti.



Teşkilat buluşmaları ve gönül köprüleri



AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Kurt, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erzurum halkının sıcak ilgisine teşekkür eden Kurt, deprem sonrası gösterilen destek için de Erzurum’a ve halkına minnet duygularını iletti.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret eden Kurt, “Birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla; milletimizin huzuru, şehirlerimizin ihyası ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz” dedi.



Kurt: Halkın yanında, milletin hizmetindeyiz



Ziyaretlerini “Halkın yanında, milletin hizmetindeyiz” mesajıyla tamamlayan Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt’un Erzurum’daki temasları, hem teşkilat mensupları hem de yerel halk tarafından önemle takip edildi. Kurt’un birlik, istişare ve kararlılık vurgusunun, sahada güçlü bir motivasyon etkisi yaratması bekleniyor.

Kaynak : PHA