TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi. Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, ilgili il müdürleri, belediye başkanları ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler'in katıldığı buluşmada muhtarlar, mahalle ve köylerine dair talep ve beklentilerini aktardı.

'Muhtarlarımız, Hizmet Yolculuğumuzda Bize Rehberlik Edecek'

Milletvekili Özhan, muhtarların yerel yönetimlerin temel taşları olduğunu belirterek, 'Muhtarlarımız, devleti vatandaşla buluşturan, sorunları yerinde dinleyen ve çözüm sürecini başlatan ilk makamdır. Bu buluşmada her mahallemizin ve köyümüzün nabzını tuttuk. Talepleri birinci ağızdan dinledik. Aktardıkları her bilgi, hizmet yolculuğumuzda bize rehberlik edecek' dedi.

Toplantının, Gölbaşı'ndaki hizmetlerin etkin planlanmasına ve çözüm süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak : PERRE