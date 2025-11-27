Covid-19 düzenlemesini de içeren 11. Yargı Paketi, TBMM gündemine getirildi. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullar Güler, paketle ilgili olarak yaptığı açıklamada, '11. Yargı Paketi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öneriyoruz. 2015-2016 yıllarına ait asıl ve ferî borçların tahsilinden de vazgeçilmeli' dedi.

'Covid-19 Düzenlemesinin Kapsamı Yeniden Belirlendi'

Güler, düzenlemeyle denetimli serbestlik ve ceza infaz sürelerinde de değişiklikler yapıldığını belirterek, '31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik olarak son olarak uygulanmış ve bu tedbirler sona ermişti. Özellikle vatandaşlarımız arasında 'Kovid 19 düzenlemesi' olarak bilinen bu düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönünde görüşler vatandaşlarımız ve siyasi partiler tarafından bizlere iletilmişti.31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı getiriyoruz. 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlülere uygulanan bu idari tedbir düzenlemesinin 'suç işleyenlere' ifadesi eklenmek suretiyle yeni hükümlülere de uygulanmasıyla bir eşitlik kuralını sağlamış olacağız. Böylelikle bu uygulamayı da hayata geçirmiş olacağız' dedi.

'GSS Borçlarının Silinmesiyle İlgili Düzenleme Kanun Teklifine Dahil Edildi'

2015-2016 yılı GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin düzenlemenin kanun teklifine dahil edildiğini aktaran Güler, Tabii her yıl olduğu gibi, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarıyla ilgili olarak asıl ve ferîlerin tahsilinden 2015-2016 yılı itibarıyla vazgeçilmesi noktasında bir teklifimizi de kanun teklifimize ekliyoruz' dedi.

'Dolandırıcılık ve Bilişim Suçlarında İlgili Banka Hesapları Askıya Alınacak'

Bilişim suçlarına yönelik önlemlere de değinen Güler, 'Vatandaşımızın canını yakan son dönemlerdeki dolandırıcılık eylemleriyle de bilişim suçlarına yönelik bazı düzenlemeleri de öneriyoruz. Bu kapsamda, dolandırıcılık ve bilişim suçlarında ilgili banka hesaplarının 48 saate kadar askıya alınmasını öngörüyoruz. Böylece vatandaşlarımızın mağduriyetleri minimuma indirilecek' ifadelerini kullandı.

'Ölen Kişilere Ait Hatların Üç Ayda Bir Kontrol Edilecek'

GSM hattı aboneliklerinde çipli kimlik kartı zorunluluğu, hat sayısı sınırlaması ve ölen kişilere ait hatların üç ayda bir kontrol edilmesi gibi düzenlemelerin de paket kapsamında olduğunu aktaran Güler, 'GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartı ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriyoruz. Hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Ölen kişilere ait telefon hatlarının da üç ayda bir kontrolleri yapılacak. Aktif olmayanlar kapatılacak. Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getiriyoruz. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak' dedi.

