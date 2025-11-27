'Sanatçı, Üretiminin Sorumluluğunu Taşımalıdır'

Etkinlikte bir söyleşi gerçekleştiren Murat Kayış, okumanın önemine dikkat çekerek popüler kültürün toplum üzerindeki etkilerine değindi. Kayış, sanatın yalnızca üretim değil aynı zamanda sorumluluk içerdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Yazar, şair yahut herhangi bir sanat dalında üreten her kişinin sanatçı olmanın sorumluluğu içinde kalarak hareket etmesi gerekir.'

Kayış, öğrencilerin yoğun katıldığı etkinlikte kendi eserlerinden şiirler okuyarak büyük beğeni topladı. Programda Şiire Medfun, Seni Sevmeme Beş Dakika Kalmıştı ve Modern Yalnızlık adlı kitaplarını imzaladı.

'Ne Güzel Bu Memlekette İnsanların Kitapla Buluşması'

Gün içinde yaptığı değerlendirmede Kahta Kitap Günlerinin önemli bir kültürel adım olduğunu vurgulayan Kayış, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Bu yıl ilki düzenleniyor ve müthiş bir heyecan var burada. Az önce biz de kıymetli öğrencilerimizle beraber küçük bir söyleşi, bir şiir dinletisi ve kitaplarımızı imzalayarak bulunduk. Güzel bir atmosfer var. Tabii ki bu bağlamda Kahta Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Hallaç'a teşekkür ederiz. Böyle bir oluşumu Kahta'ya kazandırdığı için çok da ciddi bir sayıda katkı var. İlgililer çok, bunun da heyecanını yaşamış oldum.

Ne güzel bu memlekette insanların kitapla buluşması, kitap okumanın önemine vurgular yapılması çok çok kıymetli bir şey. Ben de bugün söyleşimizde daha çok kitap okumanın önemine, neden kitap okumalıyız ve popüler kültürün etkisi altında kalmanın hayatımızdaki zorluklarına değindim. Ardından da birkaç şiirimi sevgili öğrencilerimizle paylaştık ve kitaplarımızı imzalayarak güne katkı sunmaya çalıştık.

Ben tekrar bu oluşumda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Dilerim geleneksel bir hale döner ve seneye de Kahta Kitap Günlerinin ikincisi gerçekleşmiş olur.'

