Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Terbizek Köyü yakınlarında dün dört farklı alanda çıkan bahçe ve orman yangını birçok ağaca zarar verdi. Yangın sonrası bölgeye giden AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ve Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

“Ormanları korumak hepimizin görevi”

Yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Özhan, "Ormanlar, yalnızca ağaç toplulukları değil, geleceğimizin nefesidir. Bu yangın, hepimize doğayı korumak için daha fazla özen göstermemiz gerektiğini hatırlattı. Ormanlarımızı korumak, sadece devletin değil, her bir vatandaşın görevidir. Ancak bu olay, ormanlarımızın ne kadar hassas olduğunu ve doğal varlıklarımızı korumak için hepimize büyük sorumluluk düştüğünü bir kez daha hatırlattı” ifadelerini kullandı.

Yangınların önüne geçmek için uyarılarda bulunan Özhan, “Bir kibrit çöpü veya söndürülmemiş bir izmarit, binlerce canlının yaşam alanını yok edebilir. Lütfen ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, piknik sonrası atıklarımızı toplayalım ve yangın riskine karşı duyarlı olalım” dedi.

Gelecek için dayanışma çağrısı

Ormanların birçok canlıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Özhan, “Bu yangın, doğal varlıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ormanlarımız yalnızca ağaçlardan ibaret değil; binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan, iklim dengesini koruyan yaşam kaynaklarımız. Unutmayalım ki, bir yangın sadece ağaçları değil, toprağı, havayı, suyu ve gelecek nesillerin hakkını da yakıp yok ediyor. Umuyoruz ki bu tür olaylar, hepimizin çevre bilincini artırarak daha duyarlı bir toplum olma yolunda adım atmamıza vesile olur. Bir kez daha geçmiş olsun diyor, Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Doğamıza sahip çıkalım, geleceğimizi birlikte koruyalım!” ifadelerini kullandı.

