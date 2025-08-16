‘Kiralık ev yok, kira fiyatları çok yüksek’

Aslantürk, mevcut şartlarda vatandaşların ciddi mağduriyet yaşayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu memleketin milletvekili, belediye başkanı, valisi, yetkilisi yok mu? Konteynerde yaşayan insanlar ikinci depremi yaşıyor. Evleri bitmemiş, parası yok, eşyası yok, anlayacağınız imkânı yok olan insanlar, evleri tamamlanıncaya kadar haklı olarak müsaade istiyorlar. Okullar açılıyor, hepimizin çocukları konteynere yakın okullara gidiyor. Merhamet edin, kendinizi bu insanların yerine koyun."



‘TOKİ konutları hazır değil, kira 30-35 bin lira’

TOKİ konutlarının henüz teslim edilmediğini, sağlam kiralık ev bulunamadığını ve kira fiyatlarının 30-35 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Aslantürk, kimsesi olmayan yaşlıların sadece bir emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını söyledi.

Aslantürk, "Bir haftada boşalt diyorsunuz ama evi hazır olsa bile eşyası yok, perdesi yok, camına yapıştıracak gazetesi bile yok. Evlerini kiraya veren, üç yıldır konteynerde oturan sözde insanları idare ettiniz de bu evsiz, barksız kalan çaresiz insanları üç beş ay idare edemediniz" dedi.



‘Bu mesele siyasi değil, insani’

Açıklamasında, tahliye kararının ertelenmesinin insani bir gereklilik olduğunu savunan Aslantürk, şunları kaydetti:

"Bu işler parti işleri değil, hayır işleridir. Bu kadar insanın duası varken ah almayın, kimseyi çaresiz bırakmayın. Devletimiz üç yıl idare etti, var olsun. Bir kış daha idare etmesini gönülden rica ediyoruz."



Teşekkür mesajı

Murat Aslantürk, Sultangazi Konteyner Kent’in kurulmasına öncülük eden ve üç yıldır burada yaşayan vatandaşlara destek veren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve ekibine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA