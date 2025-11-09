'Cumhuriyet, özgür ve müreffeh Türkiye'nin teminatıdır'

Milletvekili Özhan, Türkiye'nin bugün Cumhuriyetin kuruluş ideallerine uygun biçimde özgür ve güçlü bir ülke haline geldiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde milletimiz birlik içinde, özgür ve müreffeh olarak ilelebet yaşayacaktır. Onun gösterdiği muasır medeniyetleri aşma hedefine doğru, milletimizin her bireyine en ileri hayat standartlarını sağlamak için büyük bir gayret içerisindeyiz.'

'Atatürk, tüm dünyaya ilham kaynağı olmuştur'

Milletvekili Özhan, Atatürk'ün sadece Türk milleti için değil, bağımsızlık mücadelesi veren pek çok ulus için de örnek bir lider olduğunu belirtti:

'Yoksulluk, bitkinlik ve çaresizlikle dolu umutsuzluk günlerinde yaktığı bağımsızlık meşalesiyle milletimizin yeniden tarih sahnesine çıkmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilke ve düşünceleriyle yalnızca milletimize değil, birçok ulusa da ilham kaynağı olmuştur.'

'Milli birlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür'

Kahraman ecdadın bıraktığı mirası korumanın her bireyin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Özhan, sözlerine şöyle devam etti:

'Vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek hepimizin görevidir. Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik hassasiyetini bu dönemde de göstermesi en büyük gücümüzdür. Bu şuur olduğu sürece bizler, gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürüyerek Türkiye'yi büyütmeye ve yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'

'Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum'

Milletvekili Özhan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'En büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini korumak ve aziz milletimizle dayanışma içinde bu emaneti çok daha yükseklere taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 87'nci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.'

Kaynak : PERRE