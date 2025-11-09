Kahta, dijital dönüşümde örnek gösterildi

Ankara'da düzenlenen törende, Kahta Belediyesi'nin dijital dönüşüm, veri entegrasyonu ve akıllı şehircilik alanlarındaki örnek çalışmaları öne çıkarıldı. Belediyenin e-belediye ve kent bilgi sistemi uygulamalarındaki başarısı, Türkiye genelinde dijital belediyeciliğin örneklerinden biri olarak tescillendi.

Belediye adına ödülü, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Karaaslan teslim aldı.

Başkan Hallaç: 'Bu ödül Kahta'nın vizyonunun tescilidir'

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ödülün belediye ekibinin ortak emeği ve kararlılığının bir sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Teknolojiyi yerel yönetimde vizyonun taşıyıcısı olarak görüyor, vatandaş odaklı, hızlı ve şeffaf hizmet anlayışımızı güçlendiriyoruz. Bu ödül, Kahta Belediyesi'nin dijital dönüşümdeki kararlılığının ve çağın gerekliliklerine uyum konusundaki başarısının tescilidir. 400 belediye arasında bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Kahta'yı daha modern, erişilebilir ve güçlü bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.'

Dijitalleşen, gelişen ve örnek şehir Kahta

Kahta Belediyesi, dijital entegrasyonu güçlendirerek belediye işlemlerini daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getiren yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Bu başarı, Kahta'yı sadece Adıyaman'da değil, Türkiye genelinde de akıllı şehircilik vizyonunun öncü belediyeleri arasına taşıdı.

Kaynak : PERRE