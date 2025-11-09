Alsan, Adıyaman'ın kaderini belirleyecek bu süreçte vekillere ve yerel yöneticilere sert ifadelerle seslendi:

'Cumhurbaşkanı geliyor! Artık bahane değil, icraat zamanı. Bu şehirde ne sabır ne umut kaldı. Çarşısı yoksa Adıyaman da yoktur!'

'Adıyaman'ın kaderini değiştirecek ziyaret'

Alsan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Adıyaman milletvekillerine açık bir çağrıda bulunarak, bu ziyaretin yalnızca bir protokol değil, şehrin geleceğini belirleyecek bir fırsat olduğunu söyledi:

'Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Kasım'da bu kente geliyor. Bu geliş, bir selamlama değil, Adıyaman'ın yeniden doğuşu için bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın önüne dosyalar ve samimiyetle hazırlanmış bir çarşı planı koymak zorundasınız.

Bu halk, bin günden fazladır aynı enkazın gölgesinde yaşıyor.

Cumhurbaşkanı'na Adıyaman'ın kalbinin yeniden atması için birlikte baskı yapın, birlikte isteyin! Çünkü bu halk artık sadece konuşanı değil, sonuç alabileni görmek istiyor.'

'Çarşı projesi sadece bir inşaat değil, bir yeniden doğuştur'

6 Şubat depremleriyle yerle bir olan Adıyaman Çarşısı'nın hem ekonomik hem de sosyal olarak şehrin kalbi olduğunu vurgulayan Alsan, projenin sürüncemede bırakılmasına tepki gösterdi:

'Bu şehirde çarşı demek hayat demektir. Esnafın kepengi, çocuğun kahkahası, yaşlının selamıdır o çarşı. Bugün Adıyaman sessizse, sebebi o yıkılan çarşının hâlâ ayağa kalkmamış olmasıdır. Bakanlığın, milletvekillerinin defalarca sorduğu önergelere verdiği cevaplar tatmin edici değildir. 'İlk etap yapılıyor, diğer etaplar belirsiz' denilerek Adıyaman halkına oyalama politikası uygulanıyor. Oysa bu şehir, dört etap değil, dört duvar bile olmadan yaşamaya çalışıyor.'

'Bakanlık cevap verdi ama umut vermedi'

Alsan, geçtiğimiz günlerde TBMM'ye verilen ve CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın sorduğu soru önergesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği yanıta da tepki gösterdi:

'Bakanlık cevabında sadece klasik cümleler var: 'İlk etap başladı, diğer alanlarda çalışmalar sürüyor' diyorlar. Yani ne zaman biteceği, esnafın ne olacağı, ticaretin nasıl döneceği belli değil! Bunu Adıyaman'a reva görmek vicdan işi değildir. Bakanlık plan yapıyor ama Adıyaman planlanamıyor! Eğer bu şehrin kalbinde bir çarşı kuramıyorsak, deprem konutlarının da meydanların da bir anlamı yoktur. Biz süslenmiş açıklamalar değil, somut bir takvim istiyoruz.'

'Başka şehirlerin vekilleri çalışıyor, peki Adıyaman'ın vekilleri nerede?'

Alsan, bazı illerin milletvekillerinin deprem bölgeleri için gece gündüz çalıştığını ancak Adıyaman vekillerinin sessiz kaldığını belirterek eleştirilerini sertleştirdi:

'Gaziantep'te, Malatya'da, Hatay'da milletvekilleri kendi şehirleri için kapı kapı geziyor, Ankara'yı adeta kamp kurarak zorluyor. Bizim vekillerimiz ise hâlâ basın açıklaması okumakla meşgul! Bu şehrin vekilleri, kendi halkının yanında değilse kimin yanındadır? Bu proje Adıyaman'ın onur projesidir, artık susan değil, konuşan, baskı yapan vekillere ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giden her dosyanın en başında 'Adıyaman Çarşısı Yeniden Kurulmalı' başlığı olmalıdır.'

'Adıyaman halkı sabretti, şimdi sıra sizde'

Alsan, mektubunun sonunda hem vekillere hem yerel yöneticilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman halkı, bin günden fazla zamandır sabırla bekliyor. Cumhurbaşkanımızın ziyareti bu halk için son umuttur. Artık bahaneler değil, neticeler görmek istiyoruz. Çarşı projesi iptal edilmemeli, derhâl yeniden başlatılmalıdır. Adıyaman'ın çarşısı yeniden kurulmadıkça, bu şehir ne ekonomik ne sosyal olarak ayağa kalkamaz. Bu şehir, yıkılmış binaların değil, yıkılmamış umutların şehridir. Gelin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir dosya değil, bir irade sunun: Adıyaman'ın yeniden doğma iradesini!'

'Adıyaman'ın kalbi yeniden atmalı'

Anahtar Parti İl Başkanı, mektubunda siyasi parti farkı gözetmeden tüm temsilcileri Adıyaman için birlik olmaya davet etti:

'Bu mesele siyaset değil, memleket meselesidir. Adıyaman'ın kalbi durdu, yeniden atması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Cumhurbaşkanı geliyor; artık bahane değil, Adıyaman için harekete geçme zamanı!'

