AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Özhan mesajında, "Öncelikle 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz basın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Özhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Fedakar basın çalışanlarımız, halkımızın haber alma hakkını sağlayarak, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna aktarmak adına önemli bir görevi üstlenmektedir. İlimizin kalkınmasında, tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkılar sağlayan basınımızın ve fedakar basın emekçilerimizin, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla, Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde yerine getireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konusunda gösterdiği çabalarla ilimizin gelişimine ve kalkınmasına büyük destek sağlayan, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli katkıları olan ilimiz genelindeki tüm basın mensuplarımızın ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, bu uğurda gecesini gündüzüne katarak kutsal bir vazifeyi icra eden bütün basın emekçilerine ve ailelerine sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum”

Kaynak : PHA