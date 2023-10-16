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Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü, Tarım Kredi Kooperatifleri Yöneticileri, Adıyaman İl ve İlçe Ziraat Odaları Başkanları, Badem Üreticileri Birliği Başkanı, Damızlık Hayvan Birliği Başkanları ve tarım sektöründeki kanaat önderleri ile düzenlediği istişare toplantısında üreticiler tarafından badem üreticilerinin ithalatta alınan vergilerin düşüklüğü nedeniyle yaşanan sorunlar aktarılmış ve Milletvekili Resul Kurt bu sorunu çözeceğine söz vermişti.

Badem diyarı olarak bilinen Adıyaman'da, üreticilerin taleplerine ilişkin olarak hem Ticaret Bakanlığı, hem Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ve hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la görüşen AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, badem ve ceviz üreticilerin sesini duyurarak, badem ve ceviz ithalatında gümrük vergisinin arttırıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak başta Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım olmak üzere Ziraat Odaları ve Çiftçilerimizle yoğun bir görüşme yaparak badem üreticilerinin bu sorununu Ankara'ya taşımasının ardından, AK Parti Milletvekili Doç.Dr. Resul Kurt'un ilgili bakanlıklar nezdindeki girişimleri sonuç verdi ve badem ve ceviz ithalatında gümrük vergisi artırıldı.

İthalat rejimi kararına değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Dokumaya elverişli mensucat ve bunlardan mamul eşyalar başlığı altında listelenen birçok ürünün ek gümrük vergisi oranlarında düzenleme yapıldı. Badem ve ceviz ithalatında da gümrük vergisi oranları artırıldı.

Yayınlanan karara göre, badem ithalatının gümrük vergisi oranı yüzde 2'den yüzde 15'e ek mali yükümlülük tutarı ürünün kabuklu olanları için ton başına 452 dolardan 580 dolara, kabuksuz olanları için 818 dolardan 942 dolara çıkarıldı.

Ceviz ithalatının gümrük vergisi oranı ise yüzde 4'ten yüzde 15'e, ek mali yükümlülük tutarı da kabuklu ceviz için ton başına 307 dolardan 416 dolara, kabuksuz ceviz için de 573 dolardan 1.099 dolara çıkarıldı.



Kaynak : PHA