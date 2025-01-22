Resul Kurt, uzun yıllar Bloomberg TV'de birlikte program yaptıkları Nedim Türkmen hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bloomberg TV’de yıllarca birlikte program yaptığımız, dostum, ağabeyim, Orduspor Eski Başkanı, Vergi Hukukunun duayen üstadlarından, Sözcü Gazetesi Yazarı ve TV Yorumcusu YMM Nedim Türkmen'in Kartalkaya Grand Kartal Otel'de yaşanan elim yangın felaketinde eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata ile birlikte vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türkmen Ailesi’ne ve hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Kartalkaya’daki Yangın Felaketi

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın felaketi, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış, olay Türkiye genelinde büyük üzüntü yaratmıştı. Resul Kurt’un açıklaması, toplumun acısını paylaşan birçok mesaj arasında yer aldı.

Türkmen ailesinin kaybı, yalnızca Orduspor camiasını değil, Nedim Türkmen'in profesyonel kariyerinde yer aldığı medya ve maliye çevrelerini de yasa boğdu.

Milletvekili Resul Kurt, açıklamasında hayatını kaybeden diğer vatandaşları da anarak, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak : PHA