AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, '30 kilometrelik BSK (sıcak asfalt) yol yapım çalışmaları' projesinin Adıyaman'ın ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirtti. Milletvekili Kurt, toplam 60 milyon TL ihale bedeline sahip olan projenin, 8 metre ortalama genişliğe sahip modern bir yol standardında inşa edilmeye başlandığını açıkladı.

Milletvekili Kurt, projeyle birlikte İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanındaki 2 belde ve 25 köyde yaşayan yaklaşık 30 bin vatandaşın çok daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım imkanına kavuşacağını söyledi.

Projenin kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların şehir merkezlerine ulaşımını kolaylaştıracağını belirten Milletvekili Kurt, çalışmanın bölgesel kalkınmaya da önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

'30 Bin Vatandaşımız Konforlu ve Güvenli Ulaşıma Kavuşacak'

Milletvekili Kurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman İl Özel İdaremiz tarafından yürütülen bu proje ile Adıyaman-Kahta Devlet Yolu'ndan başlayarak Kahta-Sincik Devlet Yolu bağlantısına uzanan Gözebaşı, Boğazözü, Kömür, Bölükyayla, Çaltılı ve Çukurtaş güzergâhını kapsayan bu önemli yatırım sayesinde, İl Özel İdaremizin sorumluluk alanındaki 2 belde ve 25 köyde yaşayan yaklaşık 30 bin vatandaşımız, çok daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşıma kavuşacak. Projenin kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların şehir merkezlerine ulaşımını kolaylaştıracak. Kömür ve Bölükyayla beldelerimizi kapsayan bu çalışma, köy yollarımızı şehir standartlarına taşıyacak. Adıyaman'ımızın her köşesinde ulaşımı daha konforlu, hızlı ve güvenli hale getirmek için gayretle çalışıyoruz. Hizmet yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.'

Ulaşım Ağı Güçleniyor

Projeyle birlikte Adıyaman'ın ulaşım ağında önemli bir eksiklik giderilmiş olacak. Yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte hem bölge halkının günlük yaşamı kolaylaşacak hem de tarım, ticaret ve turizm faaliyetlerine katkı sağlanacak.

Kaynak : PERRE