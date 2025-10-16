Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Üniversitesi, önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı tarafından desteklenen 'Yapay Zekâ ile Pedagojik Dönüşüm' projesi kapsamında beş gün süren kapsamlı eğitim programları düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Açıkgül Fırat'ın yürütücülüğünü yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Fırat, Dr. Öğr. Üyesi Suat Çapuk ve Doç. Dr. Serbay Duran'ın uzman olarak görev aldığı 'Yapay Zekâ ile Pedagojik Dönüşüm: YZ-TPAB ile Öğretmen Adaylarının Meslek Gelişimi' başlıklı proje, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Amaç: Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimini Desteklemek

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde temel amaç; öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, yapay zekâ destekli pedagojik yaklaşımları tanıtmak ve öğretmen eğitiminde yenilikçi yöntemlerin kullanımını yaygınlaştırmaktı. Bu doğrultuda farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerin katkılarıyla çeşitli eğitim oturumları, seminerler ve uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapay Zekâ, Etik ve Dijital Vatandaşlık Konularında Uygulamalar

Eğitim süreci boyunca katılımcılara, yapay zekânın eğitim alanında sunduğu imkânlar ve öğretim süreçlerine entegre edilme biçimleri tanıtıldı. Bunun yanı sıra, teknoloji destekli öğretim tasarımları, dijital etik ilkeler ve dijital vatandaşlık konuları üzerine uygulamalı çalışmalar yürütüldü.

Atölye Çalışmalarıyla Uygulamalı Eğitimler Gerçekleştirildi

Etkinlikler, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde beş gün boyunca devam etti. Katılımcılar, proje kapsamında geliştirilen YZ-TPAB modeli çerçevesinde öğretim materyali hazırlama, içerik geliştirme ve değerlendirme süreçlerine yönelik uygulamalı atölyelere aktif olarak katılım sağladı.

Katılımcıların Farkındalığı Artırıldı

Eğitimlerin sonunda, öğretmen adaylarının yapay zekâ teknolojilerinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusundaki bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının arttığı gözlemlendi. Proje kapsamında elde edilen kazanımların, öğretmen eğitimine yönelik ilerleyen dönemdeki çalışmalara katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE