Altınşehir Köprüsü’nün İhalesi Bayram Sonrası

Milletvekili Şan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Altınşehir Köprüsü'nün ihale sürecinin Kurban Bayramı sonrasında başlatılmasının kararlaştırıldığını belirtti. Şan, “Hemşehrilerimizin daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. ‘Yol medeniyettir’ sözünden hareketle Adıyaman ulaşımına katkı sunacak projeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

“Hayati önemde projeler”

Ziyarette sadece Altınşehir Köprüsü değil, Adıyaman’ın genel ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar da gündeme geldi. Şan, “İlimizdeki tüm ulaşım projelerinin koordineli ve hızlı şekilde ilerlemesi için Genel Müdürümüzle verimli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Adıyaman için hayati öneme sahip bu taleplerin hayata geçmesi noktasında gösterdikleri destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve Adıyaman milletvekillerimiz Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Gülşen’e Teşekkür

Milletvekili Şan, ziyaret kapsamında Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’in Adıyaman’a gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için ayrıca teşekkür etti.

Kaynak : PHA