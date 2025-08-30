AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin yayımladığı mesajında, “Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın emanet ettiği bu aziz vatanı korumak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve geleceğimizi daha güçlü yarınlara taşımaktır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şan mesajında şu ifadeleri kaydetti:

“Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği Büyük Zafer’in yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kahraman ordumuz ve aziz milletimizin sarsılmaz inancı ile kazanılan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en büyük kanıtıdır.

Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın emanet ettiği bu aziz vatanı korumak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve geleceğimizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Aziz milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” dedi

