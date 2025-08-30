Subay, astsubay ve uzman jandarma rütbelerinde görev yapan personel için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Rütbe Terfi Törenine Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Serkan Güvel ile terfi eden personelin aileleri katıldı.

Törende, terfi eden personelin isimleri tek tek okunarak yeni rütbeleri Vali Dr. Osman Varol ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan tüm jandarma personeline teşekkür ederek, terfi eden personele yeni görevlerinde başarılar diledi.

