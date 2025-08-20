AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan, Kahta’da birçok köy muhtarıyla bir araya gelerek yaptığı istişare toplantısının ardından, vatandaşları evinde ziyaret etti. Milletvekili İshak Şan, Kahta’ya bağlı Gölgeli, Narince, Göçeri ve Ekinci Köyü’ne yaptığı ziyaretler kapsamında, vatandaşların evine giderek ihtiyaçlarını dinledi, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili İshak Şan, köy yolunda tesadüfen karşılaştığı çocuklarla sohbet ederek oyuncak hediye etti.

Kaynak : PHA