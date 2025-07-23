‘Sansürün kaldırılması basın özgürlüğünün temeli oldu’



Milletvekili Özhan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“24 Temmuz 1908 tarihi, Türk basın tarihinde sansürün kaldırılmasıyla birlikte, basın özgürlüğünün temellerinin atıldığı çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günde, halkın haber alma hakkı doğrultusunda görev yapan basın mensuplarımızın emek ve gayretlerini takdirle karşılıyoruz.”



‘Gazeteciler, toplumun vicdanıdır’



Adıyaman’da yerel ve ulusal düzeyde çalışan basın mensuplarının büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Özhan, gazetecilerin toplumun sesi olma sorumluluğunu başarıyla üstlendiklerini belirtti. Özhan açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:



“Gazetecilerimiz; ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, kamuoyunu aydınlatmak ve milletimizin sesine tercüman olmak adına önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir.”



‘Etik ilkelere bağlılık en büyük güven kaynağıdır’



Basın mesleğinin etik kurallar çerçevesinde icra edilmesinin önemine de dikkat çeken Hüseyin Özhan, “İlkeli duruşuyla mesleğini etik çerçevede sürdüren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.



Mesajının sonunda görevi başında hayatını kaybeden gazetecileri de rahmetle anan Özhan, başta Adıyaman basını olmak üzere tüm gazetecilere sağlık, başarı ve esenlik temennilerini iletti.

Kaynak : PHA