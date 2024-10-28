Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en kıymetli eseri olduğunu vurgulayan Özhan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, aziz milletimizin azmi, kararlılığı ve fedakârlığı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını büyük bir gurur ve minnetle kutluyoruz. Cumhuriyetimiz, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en kıymetli meyvesidir. Bu değerleri sonsuza dek yaşatmak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak en büyük sorumluluğumuzdur.”

Özhan, bu özel gün vesilesiyle başta Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm İstiklal mücadelesi kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını ifade ederek tüm milletin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı:

“Bu vesile ile asil milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı ve inandığı değerler uğruna şehadete yürüyen veya gazi olan istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet, Türk milletinin en büyük eseridir! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice 101. yıllara…”

Milletvekili Özhan’ın mesajı, sosyal medyada geniş yer bulurken, Adıyaman ve tüm Türkiye’de Cumhuriyet coşkusunu paylaşan vatandaşlar için bir kez daha gurur kaynağı oldu.

Kaynak : PHA