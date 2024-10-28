Adıyaman Valilik Bahçesi’nde düzenlenen çelenk sunma töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, bayramın coşkusunu tüm halkla birlikte yaşamak istediklerini belirtti.

Başkan Tutdere, 29 Ekim Salı günü saat 18.00’de Mimar Sinan Parkı önünde başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü ve ardından Demokrasi Parkı’nda Oğuz Aksaç konseriyle devam edecek kutlama programına dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün Adıyaman’da yoğun bir katılımla çelenk sunma törenimizi gerçekleştirdik. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı, belediyemizin organizasyonuyla halkımızın geniş katılımıyla kutlayacağız. Bu vesileyle tüm Adıyaman halkını, gençleri, kadınları, herkesi bu anlamlı programa davet ediyorum.”

Başkan Tutdere, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye’de oluşturulmak istenen korku iklimine rağmen birlik ve beraberlik mesajı verdi:

“Her ne kadar Türkiye'ye bir korku iklimi salınmaya çalışılsa da biz birlik ve beraberlik içerisinde korkmadığımızı, cumhuriyetimize, değerlerimize sahip çıktığımızı tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya göstereceğiz. Adıyaman halkı her zaman Cumhuriyet’ine sahip çıkmıştır, bundan sonra da çıkacaktır.”

Belediye Başkanı Tutdere, tüm Adıyamanlıları bu coşkulu etkinliğe davet ederken, kutlamaların Cumhuriyet’in ruhuna yakışır şekilde icra edileceğini ifade ederek basın mensuplarına da katılım çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA