AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, 21 Ekim Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Milletvekili Alkayış, gazetecilik mesleğinin temel amacının insanları doğru bilgilendirmek olduğunun altını çizerek, doğru kaynaktan hareketle toplumu hakkaniyetli bir üslupla bilgilendiren gazetecilerin, aslında bir sorumluluk davasının temsilcileri olduğunu ifade etti.

'Gazeteciler, Toplumumuzun Vazgeçilmez Bir Parçasıdır'

Milletvekili Alkayış açıklamasında, gazeteciliğin cesaret, adalet ve bilgi birikimi gibi temel vasıfları barındırdığını söyleyerek, 'Haber alma, insan için en temel ihtiyaçlardan biridir. İnsanlar çevresinde, ülkesinde ve dünyada neler olup bittiğini öğrenmek ister. İşte bu ihtiyacı karşılamak adına gecesini gündüzüne katarak çalışan gazeteciler, toplumumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır' dedi.

Gazeteciliğin kolay bir meslek olmadığını vurgulayan Milletvekili Alkayış, basın mensuplarının zorlu koşullara rağmen doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. 'Gazeteciler, doğruyu ararken yalnızca cesaretle değil, bilgiyle ve sorumlulukla hareket ederler' ifadelerini kullandı.

'Doğru Bilgi Toplumu Yüceltir'

Milletvekili Alkayış, gazetecilerin toplumun vicdan sesi olduğunu ifade ederek, 'Yanlış bilgi toplumu yanıltır, doğru bilgi ise toplumu yüceltir. Bu nedenle gazetecilik, doğruluğu şiar edinmiş bir meslektir.'

Toplumun haber alma hakkı uğruna emek veren tüm gazetecilerin 21 Ekim Gazeteciler Günü'nü kutlayan Milletvekili Alkayış, sözlerini şöyle tamamladı:

'Gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm kardeşlerimizin bu ulvi görevi, aynı zamanda bir dava şuuru ve sorumluluk bilinciyle yürüttüklerine yürekten inanıyorum. Milletimizin doğru bilgiye ulaşması için gayret gösteren tüm basın mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.'

