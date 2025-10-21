Programın moderatörlüğünü Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Doç. Dr. Samet Zenginoğlu üstlenecek. Konuşmacı olarak ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkin Emet yer alacak.
'Tüm vatandaşlarımızı yayına davet ediyoruz'
Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Samet Zenginoğlu, Doğu Türkistan meselesinin Türk dünyasının en önemli konularından biri olduğunu belirterek, 'Doğu Türkistan konusunu ele alacağımız canlı yayınımız yarın akşam gerçekleştirilecektir. Tüm vatandaşlarımız yayınımıza davetlidir' dedi.
Zenginoğlu, programda Doğu Türkistan'daki gelişmelerin tarihsel ve güncel boyutlarıyla ele alınacağını, Türk dünyasının ortak meselelerine ilişkin farkındalığı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Prof. Dr. Erkin Emet konuk olacak
Doğu Türkistan üzerine uzun yıllardır akademik çalışmalar yapan Prof. Dr. Erkin Emet, canlı yayında bölgedeki sosyo-politik gelişmeleri değerlendirecek. Programın Instagram üzerinden @sametzenginoglu ve @erknemet hesaplarından takip edilebileceği belirtildi.
