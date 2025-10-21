Bunlar da ilginizi çekebilir

Doğu Türkistan üzerine uzun yıllardır akademik çalışmalar yapan Prof. Dr. Erkin Emet, canlı yayında bölgedeki sosyo-politik gelişmeleri değerlendirecek. Programın Instagram üzerinden @sametzenginoglu ve @erknemet hesaplarından takip edilebileceği belirtildi.

Zenginoğlu, programda Doğu Türkistan'daki gelişmelerin tarihsel ve güncel boyutlarıyla ele alınacağını, Türk dünyasının ortak meselelerine ilişkin farkındalığı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Samet Zenginoğlu, Doğu Türkistan meselesinin Türk dünyasının en önemli konularından biri olduğunu belirterek, 'Doğu Türkistan konusunu ele alacağımız canlı yayınımız yarın akşam gerçekleştirilecektir. Tüm vatandaşlarımız yayınımıza davetlidir' dedi.

'Tüm vatandaşlarımızı yayına davet ediyoruz'

Programın moderatörlüğünü Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Doç. Dr. Samet Zenginoğlu üstlenecek. Konuşmacı olarak ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkin Emet yer alacak.

