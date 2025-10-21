Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurumla sözleşmesi bulunan özel hastanelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 2024 yılında yapılan 8 bin 382 denetim sonucunda, usulsüzlük tespit edilen 7 bin 983 işleme toplam 607,9 milyon TL tutarında para cezası kesildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gerçekleştirilen denetimlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 'Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerde denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın hakkını koruyoruz' dedi.

SGK'dan yapılan açıklamada ise, 'Yürüttüğümüz etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırıyoruz' denildi.

Kaynak : PERRE