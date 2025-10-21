Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, bireysel durumlarına uygun iş arayışında olan vatandaşları makamında kabul etti. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Varol, iş taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun alanlarda istihdam edilmeleri amacıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) aracılığıyla OSB'deki sanayi tesisleri ile özel sektöre yönlendirilmesi talimatını verdi.

'İstihdamı Artırmak İçin Yoğun Gayret İçindeyiz'

Vali Osman Varol, işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru güçlendirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 'Valilik olarak vatandaşlarımızın işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun gayret sarf ediyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE