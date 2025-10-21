İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan olayda 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı. Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla iki çocuk hakkında açılan ana dava dosyası, olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen diğer iki çocuk sanığın dosyasıyla birleştirildi. Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Minguzzi'nin ailesi ve avukatları katıldı.

İki Sanığa Hapis Kararı

Mahkeme heyeti, cinayeti işledikleri sabit görülen iki sanığı 'kasten öldürme' suçundan tahrik indirimi uygulamadan 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay günü orada bulundukları belirlenen diğer iki sanık hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.

Olay, Bit Pazarında Meydana Geldi

Kadıköy'deki Tarihi Bit Pazarı'nda 24 Ocak sabahı saat 08.25 sıralarında 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanmış, U.B. tarafından da tekmelendi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 15 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.

B.B. ve U.B. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim 2025 tarihine ertelemişti.

