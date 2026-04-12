TBMM Cibuti Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, dost ve kardeş ülke Cibuti'de 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir tebrik mesajı yayımladı. Milletvekili Alkayış, mesajında, 'Dost ve kardeş ülke Cibuti'de, 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri neticesinde, Cibuti halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İsmail Omar Guelleh'i tebrik ediyorum' dedi.

Türkiye ile Cibuti arasındaki ilişkilerin tarihî dostluk ve karşılıklı güven temelinde gelişmeye devam edeceğini vurgulayan Milletvekili Alkayış, 'Ekonomik ortaklıkların derinleştirilmesi, stratejik sektörlerde iş birliğinin artırılması, beşerî ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile bölgesel ve küresel meselelerde eşgüdümün güçlendirilmesi suretiyle ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde daha ileri bir seviyeye taşınacağına yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Alkayış, mesajının sonunda, 'Sayın Cumhurbaşkanına görevinde üstün başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

