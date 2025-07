Toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı M. Fatih Olgun ile parti teşkilat mensupları da eşlik etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, kırsal kalkınma, altyapı ve üstyapı yatırımları ile 6 Şubat depremleri sonrası köylerde yürütülen yeniden inşa çalışmaları ele alındı. Toplantıda, kırsalda yaşam kalitesinin artırılması, köylerin modern altyapı sistemleriyle donatılması ve sürdürülebilir hizmet modellerinin geliştirilmesi yönünde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Alkayış, Adıyaman’ın kırsal bölgelerinde yürütülen çalışmaların sadece konut inşasıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda köylerin tüm altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının da eş zamanlı olarak planlandığını belirtti.

Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

⁠“İl Genel Meclisimiz, özellikle kırsal kalkınma başlıklarında Adıyaman’ın dört bir yanına hizmet götürme gayretiyle yoğun bir mesai yürütüyor. Deprem sonrası köylerimizde sadece konutlar değil, aynı zamanda yol, içme suyu, kanalizasyon, çevre düzenlemesi gibi hizmetler de eş zamanlı olarak planlanıyor. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte köylerimizin tüm altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmüş bir Adıyaman hedefliyoruz. Bu, sadece bir yatırım değil; kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirecek bir dönüşüm sürecidir.”

Milletvekili Alkayış, İl Genel Meclisi üyelerine ve Başkan Mehmet Can Erdoğan’a bugüne kadar gösterdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek, kırsal alanlara yönelik her türlü hizmetin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve kırsal kalkınma projelerine ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.

