Aziz vatanın bağımsızlığı ve milletin birliği uğruna canını ortaya koyarak gazilik onuruna erişen Boztepe’ye yapılan bu anlamlı ziyaret, büyük takdir topladı.

Ziyarette Vali Varol’a, Gölbaşı Kaymakamı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti. Gazi Abdurrahman Boztepe ve ailesiyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Varol, gazinin sağlık durumu ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldı. Aile bireylerinin taleplerini dinleyerek, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Vali Varol, yaptığı açıklamada, gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

⁠“Üzerinde yaşadığımız bu toprakların bizler için bir vatan haline gelmesinde, kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin fedakârlıkları en büyük paya sahiptir. Kıbrıs Gazimiz Abdurrahman Boztepe, bu milletin onurunu ve bağımsızlığını korumak adına gösterdiği cesaretle hepimize örnek olmuştur. Kendisine ve kıymetli ailesine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür diliyorum.”

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA