AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış ve beraberindekiler, Adıyaman’ın Düzce, Gözebaşı, Serhatlı, Kuştepe, Uludam, Alibey ve Hasancık köylerini ziyaret ederek buralarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, İl Genel Meclisi Üyesi Zeynal Özbilgin, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Gençlik Kolları Başkanı Mevlit Kuştepe ve teşkilat üyelerinden oluşan AK Parti Heyeti, Adıyaman’da bazı köyleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek köylerde yaşayan vatandaşların sorunlarını dinledi.

6 Şubat depremleri Adıyaman’ın merkezinde olduğu gibi köylerinde de büyük tahribata yol açmış ve depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla merkezde ve köylerde çeşitli yatırımlar yapmaya, inşa ve ihya faaliyetlerini yerinde inceledi.

Çalışmalarda gelinen son aşamayı yerinde inceleyen Milletvekili Alkayış ve beraberindeki heyet, köy muhtarları ve AK Parti köy başkanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, köylerden gelen taleplerin tamamını not alarak gelen taleplerden bir kısmını anında çözüme kavuşturmaya çalışırken bir kısmını da ilgili mercilere ulaştırarak vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek için çalışmalarda bulundu.

Kalıcı konutların yapımına başlandığını ifade eden Alkayış, Köylerdeki deprem öncesindeki müreffeh seviyeye ulaştırmak için canla başla çalıştıklarını söyledi. Gerek muhtarlar gerekse vatandaşların sıcak ilgilerinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Milletvekili Alkayış, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek bütün köy halkına misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.



Kaynak : PHA