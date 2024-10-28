Alkayış, Cumhuriyet’in Türkiye’nin sanayi, ekonomi, kültür, turizm ve spor gibi birçok alanda katettiği önemli ilerlemenin temel ögesi olduğunu vurguladı.

"Cumhuriyet, Halkın Kendi Kendini Yönetme Biçimidir"

Alkayış, Cumhuriyet'in halkın kendi kendini yönetme biçimi olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyet hepimizin ortak paydasıdır ve halkın iradesi her şeyin önünde gelir. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana sanayi, ekonomi, kültür, turizm ve spor gibi alanlarda çok önemli başarılara imza atmıştır” dedi. Bu ilerlemenin temelinde Cumhuriyet değerlerinin yer aldığını söyleyen Alkayış, Türkiye’nin Cumhuriyet kazanımları ile dünya ülkelerine örnek olduğunu belirtti.

"Eğitimde Fırsat Eşitliği Cumhuriyet'in En Büyük Güvencesidir"

Cumhuriyetin eğitimde fırsat eşitliği sunduğunu vurgulayan Alkayış, “Bugün Cumhuriyet sayesinde, köydeki ya da şehirdeki tüm öğrencilerimiz eğitim alabiliyor, iş bulabiliyor ve yüksek mevkilere ulaşabiliyor. Cumhuriyetimizin sunduğu bu haklarla, öğrencilerimizin her biri ayrımsız olarak eğitim fırsatlarından yararlanmaktadır” dedi. Alkayış, Cumhuriyet’in en büyük güvencesinin AK Parti hükümeti olduğunu ve “Türkiye Yüzyılı” hedefine hızla ilerlediklerini de sözlerine ekledi.

"Cumhuriyet, Türkiye’nin Dünyada Örnek Gösterilen Bir Model Olmasını Sağlamıştır"

Cumhuriyet’in milletin doğasında var olan asli bir unsur olduğunu belirten Alkayış, Türkiye’nin Cumhuriyet ile yaptığı atılımların dünya tarafından örnek alındığını ifade etti. Cumhuriyet’in 101. yaşını kutlayan Alkayış, sözlerini “Bu vesileyle başta kahraman askerlerimizi, aziz şehitlerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA