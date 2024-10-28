"Köy Yollarının Durumu Büyük Sorun Yaratıyor"

Bölgeden yaptığı açıklamada Coşkun, köylere ulaşımın zorluklarına dikkat çekerek, “Adıyaman merkeze bağlı Ahmet Hoca, Akçalı, Azikan, Kotur köylerinin yollarında uzun zamandır herhangi bir çalışma yapılmadığını görüyoruz. Videoda da görüldüğü üzere, bu yolların durumu kullanılamaz halde. Diğer köy yolları asfaltlanmışken, bu köylerde neden benzer bir çalışma yok? Bu durumun gerekçesini merak ediyoruz” dedi.

"Hizmet Getirilmemesinin Sebebi Siyasi mi?"

Coşkun, köylere hizmet getirilmemesinin siyasi bir ayrımcılıktan kaynaklanabileceğini ifade ederek, “Bu köylerin hizmetten yoksun bırakılmasının, iktidara az oy çıkması veya köylerin alevi nüfustan oluşması gibi sebeplerden kaynaklanabileceğini düşünüyoruz. Bu sorunun açıklığa kavuşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

"İlgili Kurumlara Çağrımız Var"

Konuya ilişkin ilgili kurumlarla görüşmeler yapacaklarını belirten Coşkun, “Bu köy yollarının bir an önce yapılması için gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Bu bölgelere de hizmet getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm ilgililere buradan çağrımız; bu köylerin yollarının yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA