AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Alkayış, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Bayramların toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiğini belirten Milletvekili Alkayış, Gazze ve Doğu Türkistan'daki mazlumlar için dua ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşları da rahmetle andı.

Bayramların toplumda önemli bir denge ve kaynaşma unsuru olduğunu belirten Milletvekili Alkayış, Adıyaman'ın yeniden inşa ve ihya sürecinde her geçen gün daha modern ve müreffeh bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Milletvekili Alkayış, 'Adıyaman'da, Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan bütün Adıyamanlı kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum' dedi.

'Kurban sözünün Allah'a yakın olmak, yakınlaşmak anlamına geldiğini' ifade eden Milletvekili Alkayış, bu mübarek günlerde toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Milletvekili Alkayış, 'Bu mübarek günde Allah'ın rızasını kazanmaya, küslükleri sona erdirip toplumsal kaynaşmayı sağlamaya, hep birlikte yaralarımızı sarmaya gayret etmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son yıllarda önemli teknolojik ilerlemeler kaydettiğini belirten Milletvekili Alkayış, 'İçinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı'nda ülkemiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha nice hedeflere ulaşacaktır' diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın toplumun tüm kesimleri arasında huzur ve barış ortamını güçlendirdiğini kaydeden Milletvekili Alkayış, İslam dünyasının birlik içerisinde olması gerektiğine dikkat çekti.

Milletvekili Alkayış, 'Müslümanlar olarak her zaman sağduyudan ve toplumlar arası barıştan yanayız. Mazlumlara yönelik devam ettirilen zulmün bir an önce sona ermesini istiyoruz' dedi.Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşayan Müslümanlar için de temennilerini paylaşan Milletvekili Alkayış, 'Kurban Bayramı'nın başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları da unutmayan Milletvekili Alkayış, 'Depremin acısını unutmadığımız bu bayram gününde, vefat etmiş olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve mağfiret; hayatta olanlarımıza da sabır ve selamet diliyorum' diye konuştu.

