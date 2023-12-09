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Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi’nin Ankara’da düzenlediği kahvaltı programına Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Mehmet Akgün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış ve çok sayıda Adıyamanlı vatandaş katıldı. Programda bir konuşma yapan Ak Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, "Adıyamanlılar Vakfı âdeta gurbetteki evimiz" dedi.

Alkayış yaptığı konuşmada, "Adıyamanlılar Vakfı’mızın çok kıymetli Genel Başkanı, çok kıymetli Ankara Şube Başkanı, Sayın Vakıf Yöneticilerim, Sayın Bakan Yardımcım, çok kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerim ve geleceğimizin teminatı olan sevgili genç kardeşlerim! “Biz Bir Aileyiz” kahvaltı programı çerçevesinde bizleri bir araya getiren ve birbirimizle kaynaşmamıza vesile olan Adıyamanlılar Vakfı’mıza çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz! Efendim, üniversite okuyanlar olarak hepimiz yükseköğrenimimizi Adıyaman dışında, yani Türkiye’mizin çeşitli illerinde yaptık. Gurbette kaldık, siz kıymetli öğrenci kardeşlerimin bugün yaşadığını bizler de geçmiş yıllarda yaşadık. İstanbul’da öğrenciliğim esnasında devlet yurdunda kalırken farklı memleketlerden gelmiş öğrenci arkadaşlarımın özellikle hafta sonları yurtta kalmayıp çeşitli etkinliklere gittiklerini fark ettim. Merak edip nereye gittiklerini sorduğumda bana şu cevabı verdiler: Bizim il derneklerimiz ve vakıflarımız var, bizler İstanbul’da birbirimizi kaybetmek istemiyoruz ve burada da bir dayanışma içerisinde olmak istiyoruz. 1994-1995’lerden bahsediyorum. O dönem ben de bu arkadaşlarımın il derneklerinin düzenlediği bir etkinliğe katıldım ve gördüm ki, arkadaşlarımız ili geçmişler, ilçeyi geçmişler, artık mahallelerinin / köylerinin dernek ve vakıflarını oluşturmuşlar. Daha o dönemlerde gerek Sayın Ahmet AYDIN Bey ile gerekse diğer arkadaşlarımız ile birlikte kendi aramızda “Bizim Adıyaman’ımızın niçin bir vakfı/derneği yok?” sorusunu soruyor ve bu durumun değerlendirmesini yapıyorduk. Şükürler olsun ki, Ömer abimiz, Mahmut abimiz ve diğer Adıyamanlı büyüklerimiz bu alanda öncülük ederek Adıyamanlılar Vakfı’mızı kurup geliştirdiler. Böylelikle ilimiz adına önemli bir boşluğu doldurdular. Adıyamanlılar Vakfı’nın bugün geldiği noktaya ve yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda vakfın çok büyük işler ortaya koyduğunu ve önemli başarılar elde ettiğini görmekteyiz. 6 Şubat 2023 tarihinde ilimiz büyük bir deprem yaşadı, deyim yerindeyse Adıyaman’da taş üstünde taş kalmadı. Bu süreçte Adıyamanlılar Vakfı bütün şubeleriyle âdeta bir stratejik üs gibi çalıştı, deprem mağduru vatandaşlarımıza kol kanat gerdi. Kendilerinden Allah razı olsun. Gerek Vakfımızın gayretleri gerekse Hükümetimizin yatırım ve çalışmaları ile Adıyaman’ımız İnşallah yeniden ayağa kalkacak ve eski güzelliğine kavuşacaktır. Bu amaçla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Buradan öğrenci kardeşlerime, genç arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum: Zaman çok hızlı ilerliyor, gençliğimizin ve öğrencilik yıllarımızın kıymetini bilelim. Birkaç yıl önce lisedeydiniz, şimdi ise üniversitelerde okuyorsunuz. Bir zaman gelecek ki kendinizi meslek hayatına atılmış bulacaksınız. Sizler ilminizi ve kültürünüzü ne kadar ileriye taşırsanız memleketimiz Adıyaman’ı da o derece kalkındırırsınız. Her biriniz Adıyaman’ın kültür elçilerisiniz. Memleketimizin ve ülkemizin sizlere çok ihtiyacı var. Sizler en iyi şekilde okumalı ve elinizden gelen gayreti göstermelisiniz. Hepinize bu yolda başarılar diliyorum. Son olarak, bizleri burada buluşturan ve bizlere Adıyaman sıcaklığını hissettiren Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesine ve onun kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA