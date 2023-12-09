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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Kocaeli Milletvekili Sancaklı hakkında; "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." açıklamasının ardından harekete geçen MHP kurmayları Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifasını istediler.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yaptığı bir açıklamada, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'nde göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur İttifakı Kocaeli'nde en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

Bir gazetecini MHP lideri Bahçeli'ye Sancaklı'nın açıklaması ile ilgili sorduğu soruya, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." şeklinde cevap vermişti.

Bahçeli'nin açıklaması sonrası harekete geçen MHP kurmayları, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan istifasını istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istenmiştir" ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın açıklamasında "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi.

Kaynak : PHA