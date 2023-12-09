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Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Antalya, Sakarya, Adana, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde turuncu yağış uyarısı yayımlandı.

Bununla birlikte, Ankara, Bingöl, Bolu, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sinop, Van, Batman, Bartın, Karabük, Düzce, Bitlis, Çankırı, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Yalova, Osmaniye illeri için de sarı yağış uyarısı verildi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, uyarı verilen illerin Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı kaydedilirken, Turuncu yağış uyarısı verilen illerde yaşayan vatandaşlara SMS ile uyarı mesajı gönderildiği kaydedildi.

"Ekiplerimiz teyakkuz halindedir"

AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenen illerimizde müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda;

Antalya'da 4, Mersin'de 15, Adıyaman'da 2, Kahramanmaraş'ta 11 ve Gaziantep'te 65 olmak üzere toplam 97 vatandaşımız kurtarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AFAD Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları uyararak şu bildirimi yaptı:

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

Kaynak : PHA