Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman'da yapılan yatırımların kısa sürede gözle görülür şekilde dönüşeceğini ve vatandaşların sorunlarının bir bir hallolacağının altını çizen Alkayış,"Saygıdeğer hemşehrilerim, bildiğiniz gibi Adıyaman’ımız, 6 Şubat depremlerinin etkisini en çok hisseden, can ve mal kayıplarını en yüksek düzeyde yaşayan illerden biridir. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, Ak Parti Hükümetimiz, depremin yaralarını sarmak adına büyük bir gayret göstermektedir. Depremin vurduğu Adıyaman’ımızda ve diğer illerde bir yandan TOKİ tarafından yapımına başlanan kalıcı konutlar yükselirken diğer yandan yerinde dönüşüm projesi ile vatandaşlarımızın kendi arsalarında kendi konutlarını yapmalarına imkân sağlanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın verilerine göre deprem bölgesinde sürdürülen inşa ve ihya çalışmaları kapsamında Adıyaman’ımızda 41.171 konutun yapılması planlanmaktadır. Bunlardan 23.640'ı köy evi, 17.392'si ticari alan (dükkân, depo, ahır) olmak üzere toplam 82.203 adet bağımsız bölüm inşa edilecektir. İnşasına başlanan konut sayısı 41.292 olup, yapımı biten konutların yıl sonuna doğru etap etap teslim edilmesi planlanmaktadır. Yine Adıyaman’ımızda yıl sonuna kadar teslim edilecek afet konut sayısı 4.118, yıl sonuna kadar teslim edilecek köy evi sayısı 362’dir. Ayrıca depremzede vatandaşlarımıza hibe ve kredi desteği ile plan ve proje desteği de sağlanacaktır. Şu ana kadar yerinde dönüşüm için başvuran vatandaşlarımızın sayısı 21 bin civarındadır."dedi.

Depremde zarar gören illerde inşa sürecinin hızlandırılması için Yerinde Dönüşüm projesinin başlatıldığını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, bir yandan rezerv alanda konutların yapımına devam edildiğini diğer yandan zemini müsait olan yerlerde, TOKİ güvencesi altında, Yerinde Dönüşüm projesinin başlatıldığını ifade etti.

Alkayış, Yerinde Dönüşüm projesi ile Adıyamanlı hemşerilerin kendi evlerini kendi yerlerinde yapma imkânını elde ettiklerini de sözlerine ekledi.

Adıyaman’ın yeniden inşası için her zaman var güçleriyle çalışacaklarını, amaçlarının memleketin bir an önce ayağa kalkmasını sağlamak olduğunu belirten Alkayış, bu süreçte sabır ve duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ettiğini; kendilerine selam ve saygılarını ilettiğini belirtti.



Kaynak : PHA