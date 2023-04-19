Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?

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Türkiye genelindeki siyasi partilerin kesin aday listelerine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Geçici Aday listesinden istifa edenler ile geçici aday listelerine yapılan itirazlar YSK'da resmiyet kazandı.

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